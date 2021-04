Decreto Sostegni bis: ecco la mappa dei nuovi possibili aiuti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il nuovo Decreto Sostegni bis, atteso tra pochi giorni, potrebbe superare di non poco i 32 miliardi di euro di deficit del primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi. Infatti, è all’orizzonte uno scostamento di bilancio pari a circa 35-40 miliardi di euro. Si ragiona, in particolare, di nuovi corposi stanziamenti (circa 15-20 miliardi) in relazione a due ulteriori mensilità dei ristori a fondo perduto. Ricordiamo che le votazioni cominceranno la prossima settimana, in modo da avere il provvedimento in Aula entro inizio maggio. Qui di seguito vogliamo fare il punto sui lavori in merito al Decreto Sostegni bis, per capire quali potranno essere le novità in arrivo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla carta reddito di cittadinanza e il pagamento ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il nuovobis, atteso tra pochi giorni, potrebbe superare di non poco i 32 miliardi di euro di deficit del primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi. Infatti, è all’orizzonte uno scostamento di bilancio pari a circa 35-40 miliardi di euro. Si ragiona, in particolare, dicorposi stanziamenti (circa 15-20 miliardi) in relazione a due ulteriori mensilità dei ristori a fondo perduto. Ricordiamo che le votazioni cominceranno la prossima settimana, in modo da avere il provvedimento in Aula entro inizio maggio. Qui di seguito vogliamo fare il punto sui lavori in merito albis, per capire quali potranno essere le novità in arrivo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla carta reddito di cittadinanza e il pagamento ...

