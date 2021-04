Covid, Governo verso riaperture a maggio. Regioni premono per il via (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Non è ancora possibile indicare una data certa per le riaperture ma gli indicatori stanno migliorando e “presumibilmente maggio sarà un mese di riaperture”. È quanto ha fatto sapere ieri il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l’incontro al Mise con i rappresentanti di Fipe-Confcommercio, ricevuti dopo l’assemblea straordinaria organizzata in piazza San Silvestro a Roma in collegamento con 21 piazze d’Italia. “La decisione sulle riaperture – ha annunciato Giorgetti – sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri”. Una linea condivisa dal ministro della Salute Roberto Speranza. “Auspico che avremo la green card a giugno, penso che sia importante perché consente di guardare con maggiore fiducia a spostamenti e mobilità – ha affermato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Non è ancora possibile indicare una data certa per lema gli indicatori stanno migliorando e “presumibilmentesarà un mese di”. È quanto ha fatto sapere ieri il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l’incontro al Mise con i rappresentanti di Fipe-Confcommercio, ricevuti dopo l’assemblea straordinaria organizzata in piazza San Silvestro a Roma in collegamento con 21 piazze d’Italia. “La decisione sulle– ha annunciato Giorgetti – sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri”. Una linea condivisa dal ministro della Salute Roberto Speranza. “Auspico che avremo la green card a giugno, penso che sia importante perché consente di guardare conre fiducia a spostamenti e mobilità – ha affermato ...

