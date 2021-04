Covid | altri 469 morti | in calo terapie intensive e ricoveri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 16.168 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.447. Sono invece 469 le vittime in un giorno (ieri 476) . ...

Sono 16.168 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.447. Sono invece 469 le vittime in un giorno (ieri 476). BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha raggiunto un accordo con Pfizer-BioNTech per la consegna anticipata di altre 50 ... Il Gamaleya National Center di Mosca, che ha iniziato a collaborare anche con lo Spallanzani, assicura che il siero russo è sicuro e mostra le differenze tra Sputnik e altri vaccini ...