Concorso Comune Trieste | 24 istruttori e funzionari | come partecipare

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 13-04-2021 sono stati pubblicati i bandi del nuovoper l’assunzione di: 10specialisti amministrativo/contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (bando); 14amministrativo/contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (bando). Ai concorsi si applicano delle riserve di posti, in misura diversa a seconda del bando, per le seguenti categorie: categorie di cui agli artt. 1, comma 1, e 18, comma 2 ed equiparati, della legge n. 68/99, iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio; militari di cui agli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo n. 66/2010; dipendenti a tempo indeterminato deldiinquadrati nella categoria immediatamente ...

"Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno". La citazione di Vincent Van Gogh è la traccia su cui passare il pennello per ildi pittura che ildi Veduggio con Colzano indice per i ragazzi dai 14 ai 19 anni. È organizzato dall'assessorato alla Cultura con il gruppo pittori veduggesi. Gli aspiranti, giovani ...... che si occuperà della selezione e del reclutamento dei candidati che, attraversopubblico,...pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesseI militari hanno accertato che gli indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, hanno proceduto alla realizzazione, in una zona agricola del comune di Ariano Irpino, di un immobile da adibire ad ...Un concorso di pittura promosso dal Comune di Veduggio con Colzano per ragazzi dai 14 ai 19 anni. Il tema lo suggerisce Van Gogh: “Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno” . “Sogno di dipingere ...