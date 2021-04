Ciclismo, Nibali caduta in allenamento: frattura del radio. Giro a rischio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bologna, 14 aprile 2021 " Brutta tegola per la stagione di Vincenzo Nibali . Lo squalo della Trek Segafredo aveva fissato il Giro d'Italia in cima ai suoi obiettivi stagionali, unito alle Olimpiadi, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bologna, 14 aprile 2021 " Brutta tegola per la stagione di Vincenzo. Lo squalo della Trek Segafredo aveva fissato ild'Italia in cima ai suoi obiettivi stagionali, unito alle Olimpiadi, ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso - Eurosport_IT : NOOOOOOOOO ?? Forza Vincenzo, ti aspettiamo presto in pista ?? #Nibali | #EurosportCICLISMO - calciomercatoit : Frattura del radio del polso destro per #Nibali, può saltare il #Giro104 - varesenews : Vincenzo Nibali cade in allenamento vicino a Ponte Tresa: Giro d’Italia a rischio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: frattura al polso per Nibali, Giro a rischio -