Calcio, Europei 2021: l’UEFA conferma la disputa delle partite previste all’Olimpico di Roma (Di mercoledì 14 aprile 2021) La città di Roma ospiterà le partite previste per gli Europei 2021 di Calcio: la conferma, secondo quanto riportato da RaiSport, arriva direttamente dall’UEFA, che ritiene la Città Eterna pienamente confermata quale sede del torneo dopo le rassicurazioni giunte ieri dal Governo italiano. Questa la nota dell’UEFA: “La UEFA ha ricevuto oggi dalla FederCalcio italiana la conferma da parte del Governo italiano che le partite di Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si svolgeranno con gli spettatori. Le autorità hanno garantito che lo stadio sarà riempito almeno per il 25% della capacità. Di conseguenza, la UEFA ritiene che la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) La città diospiterà leper glidi: la, secondo quanto riportato da RaiSport, arriva direttamente dal, che ritiene la Città Eterna pienamenteta quale sede del torneo dopo le rassicurazioni giunte ieri dal Governo italiano. Questa la nota del: “La UEFA ha ricevuto oggi dalla Federitaliana lada parte del Governo italiano che ledi Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico disi svolgeranno con gli spettatori. Le autorità hanno garantito che lo stadio sarà riempito almeno per il 25% della capacità. Di conseguenza, la UEFA ritiene che la ...

Advertising

virginiaraggi : Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arri… - rtl1025 : 'Se è possibile accedere in uno #stadio con 16 mila persone per il #calcio deve essere possibile anche per un… - virginiaraggi : La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l’Italia. Le… - BabbaiFabry : RT @virginiaraggi: Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arrivato… - titina49 : RT @virginiaraggi: La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l’Italia. Le part… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europei Uefa, 'Roma dopo ok governo a pubblico Europei pienamente confermata come sede' Dopo l'ok del Governo italiano ad ospitare il pubblico nelle gare degli Europei per almeno il 25% della capienza, l a Uefa "ritiene che la città di Roma sia pienamente ...l'organodi governo del calcio ...

L'Uefa: 'Roma confermata tra le sedi dell'Europeo' La Uefa ha comunicato di aver "ricevuto oggi dalla Federcalcio la conferma del governo italiano che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con il ...

Il sì di Draghi all'Europeo: così ripartono calcio e Paese La Gazzetta dello Sport Euro 2020, l'Uefa conferma Roma: «Sarà tra le sedi del torneo» Via libera agli Europei di calcio con il pubblico: l'Uefa ha confermato che la città di Roma sarà una delle sedi ospitanti di Euro 2020. La situazione ...

Euro 2020, la Uefa: "Roma pienamente confermata come sede del torneo" "La Uefa considera Roma pienamente confermata come sede del torneo". Con queste parole l'organismo che governa il calcio europeo ha assicurato che l'Italia potrà ospitare le gare di Euro 2020 in ...

Dopo l'ok del Governo italiano ad ospitare il pubblico nelle gare degliper almeno il 25% della capienza, l a Uefa "ritiene che la città di Roma sia pienamente ...l'organodi governo del...La Uefa ha comunicato di aver "ricevuto oggi dalla Federcalcio la conferma del governo italiano che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con il ...Via libera agli Europei di calcio con il pubblico: l'Uefa ha confermato che la città di Roma sarà una delle sedi ospitanti di Euro 2020. La situazione ..."La Uefa considera Roma pienamente confermata come sede del torneo". Con queste parole l'organismo che governa il calcio europeo ha assicurato che l'Italia potrà ospitare le gare di Euro 2020 in ...