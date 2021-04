Borsa | Piazza Affari sempre più “francese” Lo “shopping” di Parigi non si ferma ai grandi marchi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Francia ci sta comprando. Pezzo dopo pezzo. Sarà pure il bello della globalizzazione, come assicura la sinistra, ma nessuno ci spiega perché in vetrina ci stae solo l’Italia e mai gli altri.è ormai un luogo diabituale per mezzo mondo. Un po’ come i centri commerciali per le nostre famiglie durante il fine settimane. E il peso degli investitori d’Oltralpe è in aumento. Nel 2020, tra istituzionali,fondi o banche d’, sono diventati l’8 per cento del totale della categoria. Tra questi Amundi, Lazard, Bnp, Axa, Lixor, per citarne alcuni. In numeri assoluti, nel 2020, sono risultati 157: ben 33 in più rispetto all’anno precedente. Agli investitori francesi il 4%Il loro peso è pari a circa 13,59 ...