Assalto a Capitol Hill | Nyt rivela | ordinata mano leggera agli agenti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un nuovo clamoroso retroscena in prima pagina sul New York Times. Pare che, durante l’di, gliabbiano usato lasotto ordinazione È ancora negli occhi di tutti lo storicodiavvenuto pochi mesi fa. Le Presidenziali Usa si erano da poco concluse, decretando Joe Biden come L'articolo proviene da Inews.it.

Gli agenti della polizia diHill il 6 gennaio scorso hanno avuto l'ordine di non fare ricorso ai mezzi di dissuasione di ...dell'ispettore generale della polizia del Campidoglio sull'...Gli investigatori sospettano che l'attentatore abbia piazzato le bombe per creare un diversivo e così da tenere la polizia occupata mentre partiva l'al Congresso diHill. Leggi Anche ...Un nuovo clamoroso retroscena è stato rivelato dal New York Times. Pare che, durante l'assalto di Capitol Hill, venne ordinato agli agenti di usare mano leggera ...Gli agenti della polizia di Capitol Hill il 6 gennaio scorso hanno avuto l'ordine di non fare ricorso ai mezzi di dissuasione di maggiore impatto nei confronti della folla nei confronti dei sostenitor ...