Ascolti Tv 13 aprile, Uomini e Donne fa il botto nel pomeriggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri, martedì 13 aprile? In prima serata a scontrarsi sono state l'ultima puntata della serie tv Leonardo e la Champions League con PSG e Bayern Monaco in lotta per la semifinale. Con queste due trasmissioni di punta, alle altre reti sono praticamente rimaste le briciole. Il programma di Brignano, quello di Bianca Berlinguer e quello di Mario Giordano non hanno raggiunto e superato il 6% di share. Nel DayTime pomeridiano, oltre al classico confronto tra soap opera, Maria De Filippi si è rivelata la trasmissione più gettonata di questa fascia oraria. Ascolti Tv Prime Time: l'ultima puntata di Leonardo batte PSG-Bayern Monaco L'ultimo appuntamento con la serie Leonardo, incentrata sulla vita del genio di Da Vinci, ha raccolto davanti agli schermi di tutta Italia quasi 5,28 milioni di persone ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come sono andati glitv di ieri, martedì 13? In prima serata a scontrarsi sono state l'ultima puntata della serie tv Leonardo e la Champions League con PSG e Bayern Monaco in lotta per la semifinale. Con queste due trasmissioni di punta, alle altre reti sono praticamente rimaste le briciole. Il programma di Brignano, quello di Bianca Berlinguer e quello di Mario Giordano non hanno raggiunto e superato il 6% di share. Nel DayTime pomeridiano, oltre al classico confronto tra soap opera, Maria De Filippi si è rivelata la trasmissione più gettonata di questa fascia oraria.Tv Prime Time: l'ultima puntata di Leonardo batte PSG-Bayern Monaco L'ultimo appuntamento con la serie Leonardo, incentrata sulla vita del genio di Da Vinci, ha raccolto davanti agli schermi di tutta Italia quasi 5,28 milioni di persone ...

Advertising

Veronic83722039 : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 13 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.134.000 di telespettatori e il 18.4% di share. ???? - demomelek : #DayDreamer Ascolti 13 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.134.000 di telespettatori e il 18.4% di share. ???? - CorriereUmbria : Ascolti tv del 13 aprile, Leonardo supera la partita di Champions League Psg-Bayern Monaco e Le Iene #Ascoltitv… - MondoTV241 : Ascolti TV Martedì 13 aprile 2021: buona chiusura per Leonardo, bene la Champions League, Le Iene e Brignano… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 13 aprile 2021: Leonardo vince contro il Paris Saint Germain su Canale5. Leonardo 21,3%, Paris Saint Ger… -