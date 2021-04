Ancora su Ermal Meta, e poi, avanti Pop alla riscossa! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da un anno a questa parte, poco più, ho abbandonato quasi del tutto la forma “articolo”, sempre che l’abbia mai sposata, per adottare questa del diario. Quindi questo di oggi non è un articolo. Come non lo era quello di ieri, che trovate qui. Quella che state per leggere, prima di iniziare a affrontare il tema del giorno, è una sorta di rettifica. Ieri ho infatti parlato di diritto d’autore, o meglio, di autori e di diritto d’autore, e ho chiuso tirando in ballo Ermal Meta, a partire da un discorso fatto prima di Sanremo, in conferenza stampa. Uscito il mio capitolo, ieri, Ermal mi ha mandato un vocale specificando che in realtà parlando di Invisibili non intendeva attaccare i cantanti per cui aveva scritto, per non averlo citato, o le radio che nel presentare i loro brani non lo hanno citato, è autore e sa bene che spesso il lavoro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da un anno a questa parte, poco più, ho abbandonato quasi del tutto la forma “articolo”, sempre che l’abbia mai sposata, per adottare questa del diario. Quindi questo di oggi non è un articolo. Come non lo era quello di ieri, che trovate qui. Quella che state per leggere, prima di iniziare a affrontare il tema del giorno, è una sorta di rettifica. Ieri ho infatti parlato di diritto d’autore, o meglio, di autori e di diritto d’autore, e ho chiuso tirando in ballo, a partire da un discorso fatto prima di Sanremo, in conferenza stampa. Uscito il mio capitolo, ieri,mi ha mandato un vocale specificando che in realtà parlando di Invisibili non intendeva attaccare i cantanti per cui aveva scritto, per non averlo citato, o le radio che nel presentare i loro brani non lo hanno citato, è autore e sa bene che spesso il lavoro ...

Advertising

mylordxerm : 3 anni fa incontravo ermal e non l'ho ancora superato - aurorapierce_ : @MottolaIvana @MetaErmal Ermal come me che che continuo a testa alta ad usare l’Iphone di 6 generazioni fa, visto c… - mgiovi_MaiSolo : @MetaErmal @scheggia_pazza Bella risposta Ermal caro?? Così tanto per creare ancora più disagio ?? Non vediamo l'ora di sapere ?? - a__b__b__y : My singer: Ermal Meta. Songs: 1. Molto Bene Molto Male 2. Gravità Con me 3. Uno 4. Piccola anima 5. Io mi innamo… - manchiessendoci : @_Mikii01_ @MetaErmal Una domanda a cui l’umanità non ha ancora dato risposta (te se ama Ermal, so che leggi ??) -