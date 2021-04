Ancora importante il Samsung Galaxy Note 8, patch di aprile lanciata (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’implementazione dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 ha appena raggiunto il Samsung Galaxy Note 8. Come riportato dal portale di informazione ‘SamMobile‘, l’upgrade è già disponibile in tutta l’America Latina, e si prevede che continuerà ad espandersi in altri territori nel giro di pochi giorni. Il dispositivo, nonostante non sia più giovanissimo, ha compiuto il salto all’ultimo firmware. La patch introdotta è identificata dalla serie firmware N950FXXSEDUC2, che non aggiunge niente dal punto di vista delle funzionalità, trattandosi di uno smartphone lanciato sul mercato nel 2017 (cosa che non è comunque uno scherzo). Per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza Android, il Samsung Galaxy Note 8 si è contraddistinto per un ciclo di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’implementazione dell’aggiornamento di sicurezza di2021 ha appena raggiunto il8. Come riportato dal portale di informazione ‘SamMobile‘, l’upgrade è già disponibile in tutta l’America Latina, e si prevede che continuerà ad espandersi in altri territori nel giro di pochi giorni. Il dispositivo, nonostante non sia più giovanissimo, ha compiuto il salto all’ultimo firmware. Laintrodotta è identificata dalla serie firmware N950FXXSEDUC2, che non aggiunge niente dal punto di vista delle funzionalità, trattandosi di uno smartphone lanciato sul mercato nel 2017 (cosa che non è comunque uno scherzo). Per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza Android, il8 si è contraddistinto per un ciclo di ...

