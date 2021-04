Ancora freddo e temperature sotto la media | previsioni fino al weekend

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo un avvio di aprile davvero troppo caldo per la stagione, ledaldi Pasqua hanno avuto un tracollo importante. Aria fredda polare ha iniziato a interessare l’Italia eoggi i valori termici stentano a risalire con decisione. Questa situazione proseguirà almenoal, poi tornerà un clima decisamente più mite. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che attualmente lesi trovanoladi circa 6-8°C al Nord e 5°C al Centro-Sud con conseguenti valori massimi che si fermano a 12-13°C al Settentrione, come a Torino, Milano, Venezia e Bologna e non superano i 15-17°C sul resto d’Italia come a Firenze, Pescara, Napoli e Roma, salvo per isolate eccezioni. Nei prossimi giorni questa situazione non ...

Di notte farà freddo con temperature che sfioreranno gli zero gradi su molte città del Nord e di giorno le colonnine di mercurio non si schioderanno dai valori prima detti. Soltanto con l'...Dopo un avvio di aprile davvero troppo caldo per la stagione, le temperature dal weekend di Pasqua hanno avuto un tracollo importante. Aria fredda polare ha iniziato a interessare l'Italia e ancora og ...Meteo Napoli, situazione attuale. Clima invernale in queste ore in Italia con le temperature scese sensibilmente sotto la media di Aprile, tuttavia con precipitazioni scarse o del ...