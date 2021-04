Aka7even, dal forno rotto alla crisi con Martina: boom sul web – VIDEO (Di giovedì 15 aprile 2021) Aka7even si conferma uno dei volti più seguiti di quest’edizione di Amici 20. Il cantante continua ad attrarre l’attenzione dei fan e non solo per le questioni musicali: intanto diventa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 aprile 2021)si conferma uno dei volti più seguiti di quest’edizione di Amici 20. Il cantante continua ad attrarre l’attenzione dei fan e non solo per le questioni musicali: intanto diventa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Per la prof Anna Pettinelli Aka7Even deve prendere ispirazione dalla mamma per la scrittura delle barre nel guanto… - Graziana_McLove : Dal più giovane al più 'vecchio' gli Amici rimasti in gara ??Sangiovanni 18 ??Giulia 18 ??Deddy 18 ??Tancredi 19 ??Aka7e… - _Elmzi_ : RT @alshamsgio: Ho appena ascoltato Unsteady cantata da Aka7even e ho i brividi dal primo secondo #Amici20 - alshamsgio : Ho appena ascoltato Unsteady cantata da Aka7even e ho i brividi dal primo secondo #Amici20 - AnnaPia19062906 : RT @AmiciUfficiale: Per la prof Anna Pettinelli Aka7Even deve prendere ispirazione dalla mamma per la scrittura delle barre nel guanto di s… -