Aifa: "Valutiamo di suggerire J&J agli over 60" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nicola Magrini confida in una soluzione in tempi rapidi per il vaccino Johnson & Johnson, sospeso negli USA dopo rari casi di trombosi. Johnson & Johnson, Magrini: “Confidiamo nel via libera in tempi brevi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nicola Magrini confida in una soluzione in tempi rapidi per il vaccino Johnson & Johnson, sospeso negli USA dopo rari casi di trombosi. Johnson & Johnson, Magrini: “Confidiamo nel via libera in tempi brevi” su Notizie.it.

Advertising

giocammello : RT @Etruria72: Usa, 6 casi di trombosi: Fda ferma Johnson&Johnson. La compagnia: sospendiamo le consegne in Europa. Magrini (dg Aifa): “Val… - sostengo5 : RT @Etruria72: Usa, 6 casi di trombosi: Fda ferma Johnson&Johnson. La compagnia: sospendiamo le consegne in Europa. Magrini (dg Aifa): “Val… - LUIGIVACCARO5 : RT @Etruria72: Usa, 6 casi di trombosi: Fda ferma Johnson&Johnson. La compagnia: sospendiamo le consegne in Europa. Magrini (dg Aifa): “Val… - Etruria72 : Usa, 6 casi di trombosi: Fda ferma Johnson&Johnson. La compagnia: sospendiamo le consegne in Europa. Magrini (dg Ai… - ElioLannutti : Vaccino Johnson & Johnson: riunione ministero salute Aifa dopo lo stop negli USA -