Addio a Lee Aaker | il Rusty di ' Le avventure di Rin Tin Tin'

Advertising

RaiNews : E' morto Lee Aaker, attore bambino star negli anni '50, interprete dell'orfano Rusty con il fedele pastore tedesco… - ParamountItalia : Addio alla baby star di una celebre serie anni '50 #LeeAaker #RinTinTin - eleitaliana : RT @RaiNews: E' morto Lee Aaker, attore bambino star negli anni '50, interprete dell'orfano Rusty con il fedele pastore tedesco ne Le avven… - Deiana_Luca9 : RT @RaiNews: E' morto Lee Aaker, attore bambino star negli anni '50, interprete dell'orfano Rusty con il fedele pastore tedesco ne Le avven… - AltairLouis : RT @RaiNews: E' morto Lee Aaker, attore bambino star negli anni '50, interprete dell'orfano Rusty con il fedele pastore tedesco ne Le avven… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Lee

Nato a Inglewood, in California, il 25 settembre 1943,William Aaker aveva esordito con piccole parti in film come 'Il più grande spettacolo del mondo' (1952) e 'Mezzogiorno di fuoco' (1952). Poi ...Clara Hyun, una modella arrivata con un volo da Parigi che alloggiava in un B&b ed era ... nella camera dove era alloggiata non sono stati trovati né biglietti, né messaggi d'. Al momento chi ...E' morto Lee Aaker, star negli anni 50 quando da bambino aveva interpretato l'orfano Rusty in "Le avventure di Rin Tin Tin". L'attore aveva 77 anni. Secondo quanto scrive l'Hollywood Reporter sarebbe ...Addio a Lee Aaker, il baby attore che ha interpretato l’orfano Rusty insieme a un pastore tedesco in “Le avventure di Rin Tin Tin“, il popolare telefilm trasmesso negli Usa dal 1954 al 1959 dalla rete ...