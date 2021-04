Willy Pasini | «Il sesso al tempo del Covid | nella prima e nella seconda ondata»

Leggi su panorama

(Di martedì 13 aprile 2021) Il celebre sessuologo ci spiega come la pandemia ha inciso sulla nostra sfera sessuale. E sottolinea come la mascherina sia un formidabile strumento di seduzione. «Siamo stati catapultati, in così poco, in un turbine di emozioni come mai era accadutostoria recente dell'umanità, tanto da essere stati costretti a rivedere tutte quelle certezze che come uomini e come psichiatri avevamo su argomenti quali l'intimità, la qualità dei sentimenti, il rapporto tra il cibo e l'amore, il ruolo della coppia, il desiderio, l'autostima, la gelosia, la bellezza, l'infedeltà, la seduzione». Il sessuologo, 83 anni, spiega a Panorama.it le tracce lasciate sulle nostre vite da 13 mesi di pandemia. Come dire: l'intero universo uomo-donna filtrato attraverso le sapienti lenti della sessuologia e ...