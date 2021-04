Uomini e donne trono over, Armando Incarnato esce con Monalisa ma scoppia la polemica (Di martedì 13 aprile 2021) Uomini e donne è stato argomento di discussione per una scelta maturata da Armando Incarnato, e ritenuta da molti irrispettosa, oltre che per l’assenza in studio di Tina Cipollari. Il cavaliere napoletano ha avuto un incontro con tre aspiranti corteggiatrici, a cui lui ha poi dato appuntamento nello studio del format. Ma una volta entrati in scena in studio, ha palesato alle donne di voler dare la precedenza per un’esterna ad una quarta corteggiatrice, dopo averla vista per la prima volta in puntata. Il tutto però ha scatenato non poche reazioni contrariate, come quella dell’opinionista Gianni Sperti, che accusano Armando di mancanza di rispetto e finzione per visibilità, come vi riportiamo nel nostro articolo. Uomini e donne, nuove corteggiatrici per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 aprile 2021)è stato argomento di discussione per una scelta maturata da, e ritenuta da molti irrispettosa, oltre che per l’assenza in studio di Tina Cipollari. Il cavaliere napoletano ha avuto un incontro con tre aspiranti corteggiatrici, a cui lui ha poi dato appuntamento nello studio del format. Ma una volta entrati in scena in studio, ha palesato alledi voler dare la precedenza per un’esterna ad una quarta corteggiatrice, dopo averla vista per la prima volta in puntata. Il tutto però ha scatenato non poche reazioni contrariate, come quella dell’opinionista Gianni Sperti, che accusanodi mancanza di rispetto e finzione per visibilità, come vi riportiamo nel nostro articolo., nuove corteggiatrici per ...

