Una legge targata M5S per il Gianroberto Day. In Parlamento la proposta di Airola e Di Lauro per ricordare Casaleggio (Di martedì 13 aprile 2021) Istituire una Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale, in memoria di Gianroberto Casaleggio, da celebrare ogni 12 aprile. Un contenuto che potrebbe sembrare “spot”, ma che spot non è dato che l’idea della proposta di legge del Movimento 5 stelle, già depositata in Parlamento ed annunciata ieri durante la quinta edizione di Sum, la settimana dedicata al ricordo del co-fondatore del Movimento 5 stelle, morto cinque anni fa, è finalizzata a celebrare, in nome di un visionario della trasformazione digitale, proprio tale evoluzione cui si sta andando incontro, in nome soprattutto della cittadinanza digitale. E il 12 aprile è appunto data della scomparsa di Casaleggio. Durante la presentazione di Sum, il figlio Davide ha spiegato: “Lui era un forte estimatore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Istituire una Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale, in memoria di, da celebrare ogni 12 aprile. Un contenuto che potrebbe sembrare “spot”, ma che spot non è dato che l’idea delladidel Movimento 5 stelle, già depositata ined annunciata ieri durante la quinta edizione di Sum, la settimana dedicata al ricordo del co-fondatore del Movimento 5 stelle, morto cinque anni fa, è finalizzata a celebrare, in nome di un visionario della trasformazione digitale, proprio tale evoluzione cui si sta andando incontro, in nome soprattutto della cittadinanza digitale. E il 12 aprile è appunto data della scomparsa di. Durante la presentazione di Sum, il figlio Davide ha spiegato: “Lui era un forte estimatore ...

Advertising

AzzolinaLucia : Gli insulti omofobi per questa foto dimostrano ancora una volta quanto sia lunga la strada per sconfiggere odio e d… - Agenzia_Ansa : Joshua Wong è stato condannato a 4 mesi di carcere per una manifestazione non autorizzata a Hong Kong nell'ottobre… - nzingaretti : Nel #Lazio abbiamo approvato una legge a cui teniamo moltissimo, per la vita delle donne operate di tumore al seno.… - tormalina33 : RT @francescatotolo: Malika Chahly è diventata la nuova portabandiera della #DDLZan. Quello che i partigiani della legge sull’omotransfobia… - ciccio_liso : RT @PagellaPolitica: ????? I laureati in giurisprudenza hanno dominato i governi italiani. Ma qualcosa sta cambiando. ????? Dal 1946 ad oggi,… -