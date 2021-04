(Di martedì 13 aprile 2021), leader nella Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, che conta circa 6.500 punti vendita in 11 Paesi, è una multinazionale solida e in forte espansione in Italia dove assumerà70. Le assunzioni riguardano Addetti alla Vendita, che dovranno accogliere e supportare il cliente in caso di necessità per rendere migliore l’esperienza di acquisto, svolgere attività di cassa, tenere una corretta esposizione dell’assortimento merce, mantenere sempre ordinato e pulito il punto vendita, verificare la freschezza e la qualità dei prodotti esposti e allestire le attività promozionali; Responsabili di Negozio, che dovranno occuparsi di tutto ciò che accade all’interno della filiale, far vivere al cliente una piacevole esperienza di acquisto, rappresentare il punto di riferimento per ...

Advertising

palermomaniait : Supermercati ALDI assumono oltre 70 diplomati e laureati - - promozioni24 : #Volantino Aldi Extra Formati fino al 18/04 dal 12/04/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati ALDI

QuiFinanza

In terza posizione si inserisce il detergente Tandil Detersivo per piatti concentrato lemon della catena di, che offre buone prestazioni al lavaggio anche se contiene un numero ...; 39,2) e il connazionale Dieter Schwarz , titolare della catena di discount Lidl (36,9). Dopo l'industriale albese figurano ancora i fratelli francesi Alain Wertheimer e Gerard ...ALDI, leader nella Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, che conta circa 6.500 punti vendita in 11 Paesi, è una multinazionale solida e in forte espansione in Italia dove assumerà ...Certo, a poca distanza ci sono il centro commerciale La Favorita e il supermercato di Aldi, ma per raggiungerli occorre percorrere strade trafficate. In auto o in bici ci si arriva in pochi minuti.