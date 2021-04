Santa Maria a Vico | il sindaco a colloquio con Confcommercio

Leggi su anteprima24

(Ce) – Sospesa la tassa di occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre per gli ambulanti diper tutto il 2021. Sgravi fiscali sulla tassa rifiuti saranno previsti invece per tutte quelle attività, abbigliamento e calzature in primis, costrette a chiudere in zona rossa. Lo ha garantito ilAndrea Pirozzi al termine dell'incontro avuto ieri pomeriggio con una delegazione di esercenti della città guidata da Vincenzo De Matteo, presidente di FivaCaserta. Un confronto che ha fatto registrare anche un altro risultato importante: una nota del primo cittadino indirizzata al presidente di Anci Campania, Carlo Marino, per chiedere di farsi portavoce, presso il Governo ...