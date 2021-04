Riscatto contributi Inps: dalla laurea al lavoro all'estero. Come si fa domanda - ISTRUZIONI (Di martedì 13 aprile 2021) Il Riscatto della laurea (AGEVOLATO) con lo sconto, che durerà ancora fino alla fine dell’anno, potrebbe essere prorogato. L’ipotesi, anticipata dal Messaggero, viene confermata da fonti di governo.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 aprile 2021) Ildella(AGEVOLATO) con lo sconto, che durerà ancora fino alla fine dell’anno, potrebbe essere prorogato. L’ipotesi, anticipata dal Messaggero, viene confermata da fonti di governo....

Advertising

MassimoFamularo : ?? Nuovo Podcast! '2021-12 Conviene il Riscatto dell'università a fini pensionistici ?' su @Spreaker #contributi… - zazoomblog : Riscatto contributi Inps: dalla laurea al lavoro allestero. Come si fa domanda - GUIDA - #Riscatto #contributi… - zazoomblog : Riscatto contributi Inps: dalla laurea al lavoro allestero. Come si fa domanda - GUIDA - #Riscatto #contributi… - mauromaudanros : @EnricoLetta ritengo che bisogna estendere la possibilità di riscattare i contributi non versati, da riscatto, anch… - mauromaudanros : @pdnetwork @EnricoLetta ritengo che bisogna estendere la possibilità di riscattare i contributi non versati, da ris… -