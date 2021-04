Real Madrid | Zidane | ' Non sceglieremo tra Liga e Champions'

Advertising

DiMarzio : #RealMadrid, #SergioRamos positivo al #COVID19: il comunicato ufficiale del club - DiMarzio : #RealMadrid, #FlorentinoPerez confermato presidente: il comunicato - GoalItalia : C’è l’annuncio ufficiale del Real Madrid: Florentino Perez rieletto presidente ??? - walterljr_ : chelsea, psg, real madrid e city numa semifinal continental - Fede_Campa1 : Due considerazioni veloci. 1)Paredes ormai è un giocatore da Real Madrid 2)Ste due fanno un altro sport -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Corriere dello Sport.it

LIVERPOOL (Inghilterra) - Zinedine Zidane , tecnico del, alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, ha parlato delle sue sensazioni per questo importante match: " Mi aspetto una partita ...di Claudio Franceschini) PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL/ Diretta tv, Diogo Jota sarà titolare? PSG BAYERN MONACO: L'ARBITRO Psg Bayern Monaco sarà diretta dall'arbitro italiano Daniele ...Vista la possibile partenza di Mbappé (su di lui ci sarebbe il Real Madrid) la società francese vorrebbe acquistare un top player per ovviare a un'eventuale partenza della punta francese.Calciomercato4 anni fa Antonio Parrotto Danilo-Inter: pronta l’offerta per il terzino del Real Madrid Il club interista cerca un nuovo terzino destro e punta i fari sul laterale del Real Madrid.