Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di martedì 13 aprile 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Money.it

... le Regioni gialle ovviamentee qualcuna potrebbe essere bianca ", afferma Sileri, ... Le vaccinazioni proseguono, le dosi arrivano eabbiamo protetto il 75% degli over 80, il 75% dei 70 -...... le Regioni gialle ovviamentee qualcuna potrebbe essere bianca', anche se ora 'questo non ... insiste Sileri: 'Le vaccinazioni proseguono, le dosi arrivano eavremo protetto il 75% ...LUCCA. Il salone “M-Group by Morena Acconciature” in viale Castracani a San Vito non ha perso un istante: è stato fra i parrucchieri che hanno riaperto ieri, appena scattata la zona arancione. Altri c ...Sileri parla di riaperture dal 1 maggio, ma invita tutti a procedere con gradualità per non commettere gli errori del passato.