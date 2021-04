Nucleare, Iran: 'Usa non otterranno nulla da sabotaggio e sanzioni' (Di martedì 13 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Iraniano, Mohamamd Javad Zarif avverte gli Usa 48 ore dopo l'incidente alla centrale Nucleare di Natanz. 'Gli americani devono sapere che né le sanzioni né gli atti di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) Il ministro degli Esteriiano, Mohamamd Javad Zarif avverte gli Usa 48 ore dopo l'incidente alla centraledi Natanz. 'Gli americani devono sapere che né lené gli atti di ...

