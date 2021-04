Navalny | ' causa al carcere | non mi fanno leggere il Corano'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Navalny causa

Agenzia ANSA

Alexei Navalny ha annunciato di aver fatto causa all'amministrazione della colonia penale IK-2 di Pokrov, dove è rinchiuso, perché non gli fanno leggere il Corano: lo riporta la testata online Meduza. (ANSA) - MOSCA, 13 APR - Alexei Navalny ha annunciato di aver fatto causa all'amministrazione della colonia penale IK-2 di Pokrov, dove è rinchiuso, perché non gli fanno leggere il Corano: lo riporta ... Il cronista di inchiesta, che collabora con il consorzio Icij di cui fa parte anche l'Espresso, ha fondato un sito scomodo per i potenti. E ora è in pericolo ...