Meghan Markle è rimasta a casa per amore di Harry, del Principe Filippo e della Royal Family (Di martedì 13 aprile 2021) La fonte non è propriamente di quelle neutrali. Ma tant'è. E infatti i media l'hanno riportata tutti. Meghan Markle non sarà ai funerali del Principe Filippo non solo perché incinta. Il medico le ha sconsigliato di volare, sapevamo. Certo. Ma in realtà il vero motivo è un altro. Tutto era cominciato così. Messa di Natale 2017: Meghan Markle dietro al Principe Filippo e al fianco di Kate Middleton. All'epoca era "solo" la fidanzata di Harry e, nonostante non fossero ancora sposati, la regina l'aveva invitata a passare le feste con la Royal Family. Non era mai successo, neppure a Kate… Foto Getty La scelta di Meghan L'ha svelato un amico dell'ex attrice di Suits al Daily Mail.

screnni : Fatemi tacere - MariaMusto19 : RT @IOdonna: Il principe Harry è tornato a casa domenica mattina: è la prima volta dalla Megxit. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui… - Chilhon2016Lap : RT @IOdonna: Il principe Harry è tornato a casa domenica mattina: è la prima volta dalla Megxit. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui… - IOdonna : Il principe Harry è tornato a casa domenica mattina: è la prima volta dalla Megxit. Gli occhi saranno puntati tutti… - VanityFairIt : Meghan, incinta di sei mesi, non sarebbe volata a Londra col marito Harry ai funerali di Filippo, per non stare al… -