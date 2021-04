M5S | al vaglio Pm iter nomina Comitato direttivo | ' nodo' per Conte

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, è giunto ieri all'esame del Pm presso il Tribunale di Cagliari il provvedimento didel curatore speciale del M5S, in forza del quale la Procura di Cagliari potrebbe sollecitare Beppe Grillo, Garante dell'associazione, a convocare le consultazioni per ladei componenti del. Ciò al fine di consentire la costituzione della normale rappresentanza processuale nel giudizio promosso dalla consigliera regionale Carla Cuccu, assistita dagli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, contro l'espulsione (già sospesa con conseguente reintegra) dal M5S. Ladei componenti del(i quali dovranno poi provvedere alladel legale ...

Advertising

GruppoIeC : M5S a Guerini: «L'ospedale da campo di Vaglio Lise può accogliere pazienti covid» - - cozzmat : L'unica vera CERTEZZA SCIENTIFICA è questa ?? Il M5S non sfiducerà il governo! Ed è una verità scientifica perché h… - CosenzaChannel : La parlamentare europea: «All’Annunziata di #Cosenza un ulteriore reparto, Ortopedia questa volta, verrà convertito… - cschannel_news : Covid, Ferrara (M5S): «Per i ricoveri si utilizzi l’ospedale da campo di Vaglio Lise» -

Ultime Notizie dalla rete : M5S vaglio

Il Tempo

... nelle tende dell'ospedale militare temporaneo diLise. Ci auguriamo di ottenere una ... Laura Ferrara (Europa), Anna Laura Orrico, Alesandro Melicchio, Massimo Misiti...militare da campo avvenuto nello scorso novembre nella città di Cosenza in ContradaLise. La ...la campagna vaccinale rappresentava l'unica emergenza per la nostra regione." "Oggi - Ferrara (...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, è giunto ieri all'esame del Pm presso il Tribunale di Cagliari il provvedimento di nomina del curatore speciale del M5S, in forza del q ...«Desta ancora molta preoccupazione la situazione dell’ospedale civile dell’Annunziata il cui pronto soccorso è da giorni letteralmente al collasso. Tali evidenze dovrebbero portare, chi di competenza, ...