Livini | dimissioni choc in piena pandemia Il sindaco | ' Momento difficile e preoccupante'

(Di martedì 13 aprile 2021) FERMO - Non si può parlare di ciel sereno, che non si vede da oltre un anno nella sanità fermana, come in quella di tutto il resto d'Italia. Ma di certo ledi Licioda direttore dell'...

Le dimissioni del direttore Livini per lui hanno una matrice tutta politica. E responsabilità ben precise. 'La risposta dell'assessore Saltamartini sul fatto che il piano pandemico non poteva essere ... FERMO - Non si può parlare di ciel sereno, che non si vede da oltre un anno nella sanità fermana, come in quella di tutto il resto d'Italia. Ma di certo le dimissioni di Licio Livini da direttore dell'Area vasta 4 sono un fulmine improvviso. Lascia, con una pec protocollata ieri mattina a Regione ed Asur. "Le dimissioni del direttore Av4 Licio Livini sono l'ennesima dimostrazione dell'incapacità gestionale dell'amministrazione regionale e della prepotenza politica di un assessore, Saltamartini, che ...