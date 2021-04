LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-4 | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | Matteo recupera il break

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 1-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: timidi segnali di ripresa ma l’iberico non… - Sportingbet_com : ATP Monte Carlo Masters Live Streaming today: ???? Stefanos Tsitsipas vs Aslan Karatsev ???? ???? Grigor Dimitrov vs Jan… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE Quattro italiani avanzano su cinque. E ne mancano ancora tre. L'attesa è per Matteoche affronterà lo spagnolo Davidovich - Fokina e per Lorenzo Sonego contro Marton Fucsovics, ungherese. Curiosità infine per Stefano Travaglia, proveniente dalle qualificazioni, che dovrà ...RISULTATIFOGNINI - KECMANOVIC 6 - 2, 7 - 5 SINNER - RAMOS VINOLAS 6 - 3, 6 - 4 CECCHINATO - KOEPFER 6 - ...- Kecmanovic Auger Aliassime - Garin Tsitsipas - Karatsev Davidovich Fokina -...Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Per l’azzurro si tratta del ...15-30 Spinge con il dritto Sinner, si apre il campo e ottiene il punto Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: dritto in rete di Ramos in uscita dal servizio. 15-40 Due palle break Ramos, risposta vincente di ...