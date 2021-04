Lisandro Martinez apre alla Serie A e spiega la costruzione dal basso (Di martedì 13 aprile 2021) Il difensore dell’Ajax Martinez, in un’intervista esclusiva a “Calciomercato.it”, ha riconosciuto che gli piacerebbe giocare in Serie A Lisandro Martinez fra calciomercato, possibilità di giocare in Italia e attualità, con la sfida alla Roma di giovedì sera in cui l’Ajax dovrà provare a ribaltare la sconfitta patita all’Amsterdam Arena per 2-1. Il 23enne difensore centrale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 aprile 2021) Il difensore dell’Ajax, in un’intervista esclusiva a “Calciomercato.it”, ha riconosciuto che gli piacerebbe giocare infra calciomercato, possibilità di giocare in Italia e attualità, con la sfidaRoma di giovedì sera in cui l’Ajax dovrà provare a ribaltare la sconfitta patita all’Amsterdam Arena per 2-1. Il 23enne difensore centrale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

