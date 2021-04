Kean | “La sconfitta è ingiusta | ma l’importante è essere passati Giocare con Neymar e Mbappé un onore”

(Di martedì 13 aprile 2021) Intervistato da Sportmediaset, Moise, attaccante italiano del PSG, ha parlato del ko con il Bayern per 1-0, che però qualifica lo stesso i parigini alla semifinale. Queste le sue parole: “Siamo stati sfortunati, abbiamo preso 2 pali connel primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo, potevamo segnare almeno un gol. Poi nel finale abbiamo un pò sofferto e ci siamo aiutati tutti a vicenda. E’ stata una partita spettacolare, tra due grandi squadre, con grandi campioni. Siamo contenti di questo obiettivo raggiunto. Per me è unpotercon, due fuoriclasse straordinari e con loro possiamo toglierci tante soddisfazioni”. Sul futuro: “Ritorno alla Juve? Ora sono concentrato per il PSG, per la semifinale, per la lotta per vincere la Ligue1, il futuro non ...

Nonostante laper 1 - 0 in casa, in semifinale di Champions League va la squadra di ...entra al 73' e al 77' sfiora il gol per il Psg. All'82' ci prova Sané a tener vive le speranze del ...... ma la primadopo 19 partite in Champions è figlia di una confusione tattica in ...Proprio prima di uscire dà un senso alla sua trasferta con l assist per il 3 - 2 di Mbappè (dal 70 Moise...Tedeschi e portoghesi vincono 1-0 fuori casa ma non basta per ribaltare i risultati dell'andata: Pochettino e Tuchel continuano a inseguire il sogno europeo ...così è indolore la sconfitta interna per 0-1 al Parco dei Principi. Contro il Bayern, Verratti, Florenzi e Kean vanno tutti in panchina all’inizio, l’unico italiano in campo è l’arbitro Orsato. In un ...