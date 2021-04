Isola dei Famosi 2021, addio alla diretta del giovedì: le puntate saranno registrate (Di martedì 13 aprile 2021) Un cambiamento inedito per l’Isola dei Famosi 2021 e rischia di rivelarsi una lama a doppio taglio. Non a caso, pare che le puntate del giovedì del reality verranno registrate e, dunque, il programma non andrà in diretta come ha sempre fatto da anni a questa parte. Per il televoto gli autori hanno pensato di chiuderlo nel pomeriggio del giovedì anziché nella prima serata. Le puntate del lunedì invece dovrebbero essere ancora in diretta, ma andiamo a scoprire cosa si cela dietro questa decisione degli autori Mediaset. Isola dei Famosi 2021: le puntate del giovedì saranno registrate I telespettatori ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 aprile 2021) Un cambiamento inedito per l’deie rischia di rivelarsi una lama a doppio taglio. Non a caso, pare che ledeldel reality verrannoe, dunque, il programma non andrà income ha sempre fatto da anni a questa parte. Per il televoto gli autori hanno pensato di chiuderlo nel pomeriggio delanziché nella prima serata. Ledel lunedì invece dovrebbero essere ancora in, ma andiamo a scoprire cosa si cela dietro questa decisione degli autori Mediaset.dei: ledelI telespettatori ...

