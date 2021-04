“Il futuro a portata di mano”, BPER Banca avvia crowdfunding per finanziare 5 progetti educativi (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Prende il via la quarta edizione di “Il futuro a portata di mano”, il bando di BPER Banca dedicato a progetti educativi, sociali, culturali e ambientali promossi da Enti del Terzo Settore e rivolti ai giovani dai 3 ai 25 anni. “Il futuro a portata di mano – spiega BPER Banca in una nota – rappresenta una preziosa opportunità per tutte le realtà del Terzo Settore che hanno come target gli under 25, i quali, grazie a questa iniziativa, possono essere coinvolti attivamente in progetti concreti per promuovere il rispetto dell’ambiente, la cultura, l’inclusività e la solidarietà”. Per accedere all’opportunità di cofinanziamento da parte di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Prende il via la quarta edizione di “Ildi”, il bando didedicato a, sociali, culturali e ambientali promossi da Enti del Terzo Settore e rivolti ai giovani dai 3 ai 25 anni. “Ildi– spiegain una nota – rappresenta una preziosa opportunità per tutte le realtà del Terzo Settore che hanno come target gli under 25, i quali, grazie a questa iniziativa, possono essere coinvolti attivamente inconcreti per promuovere il rispetto dell’ambiente, la cultura, l’inclusività e la solidarietà”. Per accedere all’opportunità di cofinanziamento da parte di ...

Advertising

fisco24_info : Al via bando 'Il futuro a portata di mano' di Bper Banca per finanziare 5 progetti educativi: E’ partita ufficialme… - EliElielba : RT @betapdb: BPER Banca lancia il nuovo bando 'il futuro a portata di mano': invia il tuo progetto educativo, sportivo, culturale e ambient… - betapdb : BPER Banca lancia il nuovo bando 'il futuro a portata di mano': invia il tuo progetto educativo, sportivo, cultural… - marinella339 : Fiere Paesi Emergenti 2021-22. Secondo gli esperti l'#Asia sarà il mercato futuro del #manifatturiero. Cosa aspetti… - infoitsalute : Morata-Juve, futuro incerto. Tuttosport: 'Record di reti alla portata ma non ha garanzie di restare' -