Harry Potter | Matthew Lewis e il tenero dialogo con Alan Rickman | Fu incredibile

(Di martedì 13 aprile 2021) L'attoreha ricordato ilavvenuto consul set del filme i Doni della Morte - Parte 2, ultimo capitolo della saga., attore noto per aver interpretato Neville Paciock nei film di, ha ricordato ilavvenuto tra lui esul set dell'ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, dopo dieci anni di riprese fianco a fianco. Nel corso del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum è intervenuto l'attore, il quale ha approfittato dell'intervista per parlare della sua carriera, della pandemia e della sua ...

L'attore Matthew Lewis ha ricordato il dialogo avvenuto con Alan Rickman sul set del film Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, ultimo capitolo della saga. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 13 ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - Arriva il primo nuovo romanzo per ragazzi di J.K.Rowling, dopo la saga di Harry Potter. Si chiama 'Il Maialino di Natale' e sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 12 ...