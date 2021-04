Giappone, l’acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima sarà riversata nell’Oceano Pacifico (Di martedì 13 aprile 2021) Fanno discutere, per ovvie ragioni, le decisioni che sono state prese in questi giorni dal Governo Giapponese, che ha annunciato che nei prossimi anni riverserà nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata presente all’interno centrale nucleare di Fukushima. Secondo i vari dati, nell’arco di dieci anni l’azienda che gestisce l’intero impianto, ha accumulato un totale di oltre un milione di tonnellate di acqua, conservata in oltre mille cisterne. Tutta quest’acqua è stata contaminata in quanto è stata usata per raffreddare i reattori della centrale. Ora da diverso tempo si è a conoscenza del fatto che dall’anno prossimo nei serbatoi presenti all’interno della centrale non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021) Fanno discutere, per ovvie ragioni, le decisioni che sono state prese in questi giorni dal Governose, che ha annunciato che nei prossimi anni riverseràpresente all’internodi. Secondo i vari dati, nell’arco di dieci anni l’azienda che gestisce l’intero impianto, ha accumulato un totale di oltre un milione di tonnellate di acqua, conservata in oltre mille cisterne. Tutta quest’acqua è statain quanto è stata usata per raffreddare i reattori. Ora da diverso tempo si è a conoscenza del fatto che dall’anno prossimo nei serbatoi presenti all’internonon ...

