Fuori tema: anticipazioni e ospiti dello show con Ale e Franz (Di martedì 13 aprile 2021) su Rai 2 Questa sera, martedì 13 aprile 2021, su Rai 2 in seconda serata inizia Fuori tema, il nuovo show di Ale e Franz. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Fuori tema. anticipazioni e ospiti In uno spazio carico di significato come il Teatro la Cucina, all’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, Ale e Franz in ogni puntata avviano il loro viaggio artistico alternando, senza soluzione di continuità, differenti momenti comici e ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) su Rai 2 Questa sera, martedì 13 aprile 2021, su Rai 2 in seconda serata inizia, il nuovodi Ale e. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco lee glidiIn uno spazio carico di significato come il Teatro la Cucina, all’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, Ale ein ogni puntata avviano il loro viaggio artistico alternando, senza soluzione di continuità, differenti momenti comici e ...

Advertising

Lalla47505249 : @CatiaMamone Sempre fuori tema io!!!?? - AleM27541530 : @Vagabon71643957 @amodio_enzo @CarloCalenda @Azione_it @Mipaaf_ @RegioneLazio @Roma Se il twitt è finalizzato alla… - TV_Italiana : Ale e Franz tornano su #Rai2 con un nuovo show carico di risate: #FuoriTema. - cheTVfa : In seconda serata su Rai 2 arriva #FuoriTema con #AleEFranz tra live, teatro, fiction e jam session - arabesquessence : @elena_villa__ - esagerate e fuori luogo noi quando il tema del post era più serio, non era un modo per difendere e… -