Fabrizio Curcio: "Troppi non si prenotano per le vaccinazioni" (Di martedì 13 aprile 2021) "Mancano molti cittadini all'appello. Persone anziane o povere non raggiunte dalle informazioni? Vecchi senza figli che possano aiutarli? No vax? Possiamo chiamarli i dispersi e una delle funzioni della Protezione civile è ritrovarli, portarli alla vaccinazione". La sveglia e la buonanotte, in queste ultime settimane, "sono sempre quelle del commissario Figliuolo, ormai un amico", dice in un'intervista a Repubblica Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile in prima linea nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Anche cercando di superare gli ostacoli di chi a livello locale vuole combattere la battaglia a modo suo. "Non sarò mai tra quelli che vogliono un ritorno allo Stato centralista. Da quattordici anni sono un uomo di Protezione civile, ho girato l'Italia in lungo e in largo e ho capito che ogni Provincia è unica: ha una sua ...

