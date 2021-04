Di Maio ricorda Gianroberto Casaleggio: “Grazie per quello che ci hai insegnato e che ci stai insegnando ancora oggi” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “A 5 anni dalla tua scomparsa ricordo ancora le nostre telefonate per pianificare strategie che si rivelavano sempre vincenti. I nostri incontri per risolvere problemi. Mi hai confidato le tue delusioni, ma anche le tue certezze sul fatto che saremmo andati al Governo, che avremmo approvato il Reddito di Cittadinanza, che avremmo ottenuto una seria legge anticorruzione per l’Italia, che avremmo cambiato le leggi sull’ambiente. Abbiamo ancora tanto da fare e porteremo avanti le nostre battaglie. Grazie per quello che ci hai insegnato e che ci stai insegnando ancora oggi”. Con queste parole il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio (foto), ex capo politico del Movimento 5 Stelle, ha voluto ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “A 5 anni dalla tua scomparsa ricordole nostre telefonate per pianificare strategie che si rivelavano sempre vincenti. I nostri incontri per risolvere problemi. Mi hai confidato le tue delusioni, ma anche le tue certezze sul fatto che saremmo andati al Governo, che avremmo approvato il Reddito di Cittadinanza, che avremmo ottenuto una seria legge anticorruzione per l’Italia, che avremmo cambiato le leggi sull’ambiente. Abbiamotanto da fare e porteremo avanti le nostre battaglie.perche ci haie che ci”. Con queste parole il ministro degli affari esteri Luigi Di(foto), ex capo politico del Movimento 5 Stelle, ha voluto ...

