Dalla Spagna | “La Juventus rinnoverà il prestito di Morata sino al 2022”

La Juventus avrebbe deciso di rinnovare il prestito di Alvaro Morata sino al 2022, in accordo con l'Atletico Madrid. L'attaccante iberico avrebbe convinto la dirigenza bianconera, secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica 'El Larguero', a suon di prestazioni positive e gol. La Juventus sarebbe in procinto di allungare il prestito precedentemente stabilito, aggiungendo ulteriori 10 milioni di euro alle casse dei Colchoneros. Il matrimonio tra la Vecchia Signora e Morata sembrerebbe non poter avere una fine imminente, la società torinese stima il professionista e il professionista stima la società. L'indiscrezione non è stata al momento confermata, sebbene sembri credibile, così come affidabile è l'emittente spagnola divulgatrice della notizia.

