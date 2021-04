DAL GAL DAUNOFANTINO 800 MILA EURO A FONDO PERDUTO AI COMUNI DELL'AREA PER MIGLIORARE LA VIVIBILITA' (Di martedì 13 aprile 2021) ... comprese quelle lagunari, con a corredo tutti gli strumenti che i pescatori hanno utilizzato e utilizzano nel loro lavoro quotidiano. Tutto il patrimonio esposto sarà illustrato da pannelli di tipo ... Leggi su puglialive (Di martedì 13 aprile 2021) ... comprese quelle lagunari, con a corredo tutti gli strumenti che i pescatori hanno utilizzato e utilizzano nel loro lavoro quotidiano. Tutto il patrimonio esposto sarà illustrato da pannelli di tipo ...

Advertising

ilSipontinoNet : ?? Dal Gal DaunOfantino 800mila euro (a fondo perduto al 100%) ai Comuni per migliorare la vivibilità, l’attrattivit… - gal_gio : RT @antonio_bordin: Arrivano gli studi scientifici e confermano quello che si sapeva dall’inizio: le cure precoci del #Covid19, boicottate… - gal_gio : RT @ricpuglisi: Egregio @quirinale, sono particolarmente incuriosito dal fatto che le chat tra Ranieri Guerra dell'OMS e Silvio Brusaferro… - ILGIOCATTOLAIO : Già il 13 aprile saranno aperti i primi tre bandi: uno per la riqualificazione logistica e organizzativa post Covid… - RedaconRadionov : Dal GAL 2 milioni di euro per le sfide che attendono l'Appennino - -