Covid Italia, bollettino oggi 13 aprile 2021: 13.447 positivi e 476 le vittime. Tasso di positività al 4,4%, in Lombardia 1.975 positivi (Di martedì 13 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 13 aprile 2021. Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 aprile 2021), ildi13. Sono 13.447 ial test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - Agenzia_Italia : Gli Stati Uniti sospendono l'uso di Johnson & Johnson, accertamenti sui casi di trombi - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, la positività in Italia scende al 4,4% - - willerdino : RT @l_angiolini: #JohnsonandJohnson 6 casi su 6milioni.. #covid 100.000 morti su 3 milioni di infettati in Italia Passo e chiudo -