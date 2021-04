Coronavirus, oggi nel Lazio 1.164 nuovi casi. Aumentano i positivi e i ricoveri, ecco i dati delle Asl (Di martedì 13 aprile 2021) D’Amato: oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+4.642) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.164 casi positivi (+107), 36 i decessi (-1) e +1.024 i guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Leggi anche: Cena fuori casa, da maggio la riapertura dei ristoranti: le parole di Draghi e le regole da seguire Coronavirus: i dati nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 235 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) D’Amato:su oltre 13 mila tamponi nel(+4.642) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.164(+107), 36 i decessi (-1) e +1.024 i guariti.e i, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Ia Roma città sono a quota 600. Leggi anche: Cena fuori casa, da maggio la riapertura dei ristoranti: le parole di Draghi e le regole da seguire: inelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 235 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid Calabria, oggi 577 contagi e 4 morti: bollettino 13 aprile I dati della Regione Sono 577 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Cresce l'occupazione delle terapie intensive nella Regione, dove si registrano 3 ...

De Rossi dimesso dallo Spallanzani: proseguirà il recupero a casa ... le ultime Daniele De Rossi è stato dimesso oggi dall'Ospedale Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato lo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. Come riporta Gazzetta.it, l'attuale ...

Covid oggi: bollettino contagi Coronavirus 13 aprile 2021. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Dl Sostegni bis, verso uno scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro il rifinanziamento del fondo da 200 milioni per settori strategici e particolarmente danneggiati dalle restrizioni anti Coronavirus. In particolare fiere, turismo e tessile. Anche per le misure di ...

Israele riapre le frontiere, niente più mascherine all'aperto Chi vuole recarsi in Israele, si legge, dovrà sottoporsi a un test molecolare per il coronavirus prima dell'imbarco in aereo e poi all'arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dovrà sottoporsi a ...

