Come fermare la disinformazione che corre sui social. Scrive Razzante (Di martedì 13 aprile 2021) I social si confermano ogni giorno di più un giano bifronte: strumenti preziosissimi per l’esercizio di libertà fondamentali Come quella di manifestare il pensiero e di coltivare ad ogni livello la dimensione della socialità, ma anche ambienti altamente tossici nei quali assistere a soprusi, violazioni dei diritti della personalità e lesioni dell’onore, della reputazione e dell’immagine di persone, associazioni, confessioni religiose, istituzioni. Il raggiungimento di un equilibrio tra libertà e responsabilità in Rete è una sfida avvincente che nessuno potrà mai dire di aver vinto una volta per sempre. L’utilizzo del web è animato da una perenne tensione tra l’ottimizzazione delle opportunità e l’imponderabilità dei rischi. E i rimedi per trasformare l’ecosistema digitale in un ambiente sano, sicuro, democratico, inclusivo e solidale ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Isi confermano ogni giorno di più un giano bifronte: strumenti preziosissimi per l’esercizio di libertà fondamentaliquella di manifestare il pensiero e di coltivare ad ogni livello la dimensione dellaità, ma anche ambienti altamente tossici nei quali assistere a soprusi, violazioni dei diritti della personalità e lesioni dell’onore, della reputazione e dell’immagine di persone, associazioni, confessioni religiose, istituzioni. Il raggiungimento di un equilibrio tra libertà e responsabilità in Rete è una sfida avvincente che nessuno potrà mai dire di aver vinto una volta per sempre. L’utilizzo del web è animato da una perenne tensione tra l’ottimizzazione delle opportunità e l’imponderabilità dei rischi. E i rimedi per trasformare l’ecosistema digitale in un ambiente sano, sicuro, democratico, inclusivo e solidale ...

Advertising

LorellaChloe : RT @P_M_1960: Ho appena firmato la petizione di @SaveChildrenIT per fermare la vendita di tutte le armi italiane usate in Yemen. Fai come m… - P_M_1960 : Ho appena firmato la petizione di @SaveChildrenIT per fermare la vendita di tutte le armi italiane usate in Yemen.… - JmanBianconero : Clamoroso come ora facciano più paura i vaccini che il covid stesso... Covid: milioni di morti Vaccino: 6 morti s… - gipored : @claudioruss Indecenti e inaccettabili. Se contasse il parere dei tifosi sarebbe utile a fermare questo scempio. Va… - Claire25685427 : Giulia non ti fermare ti prego hahaha come direbbe la Capriotti ANCOVAAAAA ANCOVAAAAAAA #prelemi -