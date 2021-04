“Ci è riuscita”. Isola dei Famosi, la buona notizia per Ilary Blasi: un sospiro di sollievo (Di martedì 13 aprile 2021) È stata una puntata ricca di sorpresa quella di ieri, 12 aprile, dell’Isola dei Famosi. Tanti colpi di scena e l’uscita di Drusilla Gucci che ha deciso di tornare a casa. Il momento più atteso però non è stato quello del televoto, bensì il ritorno di Akash Kumar nello studio del reality show. Dopo le lite e le provocazioni delle scorse settimana infatti il modello dagli occhi di ghiaccio non aveva più varcato la porta d’ingresso dell’Isola dei Famosi. Come è nel suo stile Akash non ha avuto peli sulla lingua, dopo aver dichiarato di sentirsi una persona diversa dopo l’esperienza vissuta nelle spiagge dell’Honduras si è espresso su Drusilla Gucci, non appena la stessa ha perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli. Tutto ha avuto inizio quando Drusilla ha raggiunto Elisa Isoardi, Mireya Stabile e Vera Gemma a Playa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) È stata una puntata ricca di sorpresa quella di ieri, 12 aprile, dell’dei. Tanti colpi di scena e l’uscita di Drusilla Gucci che ha deciso di tornare a casa. Il momento più atteso però non è stato quello del televoto, bensì il ritorno di Akash Kumar nello studio del reality show. Dopo le lite e le provocazioni delle scorse settimana infatti il modello dagli occhi di ghiaccio non aveva più varcato la porta d’ingresso dell’dei. Come è nel suo stile Akash non ha avuto peli sulla lingua, dopo aver dichiarato di sentirsi una persona diversa dopo l’esperienza vissuta nelle spiagge dell’Honduras si è espresso su Drusilla Gucci, non appena la stessa ha perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli. Tutto ha avuto inizio quando Drusilla ha raggiunto Elisa Isoardi, Mireya Stabile e Vera Gemma a Playa ...

twinsplash : Il fatto che continuiamo a paragonare il gf vip 5 con quest’edizione dell’Isola fa capire quanto le dinamiche siano… - ilarialucrezia : RT @io_scioccata: Iva Zanicchi in 10 secondi è riuscita a dire - il COVID non esiste - se non sei magra non puoi permetterti i bei vestit… - NeptuneTeaRose : RT @io_scioccata: Iva Zanicchi in 10 secondi è riuscita a dire - il COVID non esiste - se non sei magra non puoi permetterti i bei vestit… - io_scioccata : Iva Zanicchi in 10 secondi è riuscita a dire - il COVID non esiste - se non sei magra non puoi permetterti i bei… - mariellaeartic1 : RT @norabbeauty: Nemmeno la pasta è riuscita a convincere Drusilla ???? #isola #tommasozorzi -