Chelsea-Porto | Thiago Silva | “Il mio segreto? Mi ispiro a Maldini Lampard o Tuchel? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di martedì 13 aprile 2021) Parola a.Champions League,0-1: non basta l’eurogol di Taremi, passano gli inglesiIl, nonostante la sconfitta rimediata contro ildi Sérgio Conceição, ha staccato il pass per le semifinali di Champions League. La squadra diaveva battuto - in campo neutro in quel di Siviglia- due reti a zero il team capitanato da Pepe e, pertanto, anche con la sconfitta è riuscita a diventare una delle quattro squadre più regine d'Europa. Ai microfoni di SkySport l'ex difensore centrale di Paris Saint Germain e Milan ha analizzato così il passaggio del turno della propria squadra.Champions League, PSG-Bayern Monaco: la squadra di Flick vince ma non basta. Pochettino in semifinale"Non abbiamo fatto una grandissima partita oggi, ma avevamo ...