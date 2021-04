C’è speranza per l’uscita di iOS 14.5 il 20 aprile nell’evento Apple ufficiale (Di martedì 13 aprile 2021) C’è una notizia clou per i fan di Apple in rilascio in questi minuti e che potrebbe avere a che fare con l’uscita di iOS 14.5 attesa oramai da settimane da tutti i possessori di iPhone. Fra una manciata di giorni è stato programmato un nuovo evento per l’azienda di proprietà di Tim Cook e l’occasione potrebbe essere ghiotta anche per il prossimo lancio software. La soffiata è pervenuta direttamente dall’assistente virtuale Siri alla quale è stata chiesta la tempistica del prossimo keynote Apple. Inaspettatamente, si è ottenuta la conferma di una presentazione ufficiale la prossima settimana, ovvero martedì 20 aprile. Che l’aggiornamento incrementale di iOS 14 si stia facendo attendere più del dovuto è un dato di fatto. Dopo le interminabili beta della versione del sistema operativo, lo stesso CEO ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) C’è una notizia clou per i fan diin rilascio in questi minuti e che potrebbe avere a che fare condi iOS 14.5 attesa oramai da settimane da tutti i possessori di iPhone. Fra una manciata di giorni è stato programmato un nuovo evento per l’azienda di proprietà di Tim Cook e l’occasione potrebbe essere ghiotta anche per il prossimo lancio software. La soffiata è pervenuta direttamente dall’assistente virtuale Siri alla quale è stata chiesta la tempistica del prossimo keynote. Inaspettatamente, si è ottenuta la conferma di una presentazionela prossima settimana, ovvero martedì 20. Che l’aggiornamento incrementale di iOS 14 si stia facendo attendere più del dovuto è un dato di fatto. Dopo le interminabili beta della versione del sistema operativo, lo stesso CEO ...

