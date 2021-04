Cari studenti, per laurearvi ci sarà sempre più da pedalare. E non soltanto sui libri... (Di martedì 13 aprile 2021) Cari studenti, per laurearsi ci sarà sempre più da "pedalare". E non solo, metaforicamente, sulle pagine dei libri di testo, ma anche nel senso letterale, raggiungendo sempre più le università in ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 13 aprile 2021), per laurearsi cipiù da "". E non solo, metaforicamente, sulle pagine deidi testo, ma anche nel senso letterale, raggiungendopiù le università in ...

Advertising

alinatede : Facciamo che a distanza non si può valutare quasi niente, se non la partecipazione è l'elaborazione di un pensiero… - gillafigus : @MauroLeonardi3 Per Marisa e suoi cari, per le sue amiche con loro famiglie, per gli studenti e chi riprende il lav… - sebascuffari : @GaIadhrim @orizzontescuola -> attualmente impossibili in presenza, come i lavori di gruppo; falso, una minoranza r… - louixsmiles : RT @besogoldenn: bello come gli studenti non vogliano più tornare a scuola perché verrebbero caricati tantissimo, visto che i cari professo… - besogoldenn : bello come gli studenti non vogliano più tornare a scuola perché verrebbero caricati tantissimo, visto che i cari p… -