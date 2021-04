Cancellieri come barellieri? Sui dipendenti della giustizia decide la Consulta

(Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Il 12 aprile il Giudice del Tribunale del Lavoro di Roma, ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso proposto da un gruppo diin servizio presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie sull'ordinamento in cui devono essere inquadrati, e ha investitoquestione la Corte Costituzionale. Nel ricorso il personale giudiziario ha proposto al Giudice del Lavoro di essere consideratoappartenente all'ordinamento giudiziario. Per la peculiarità dell'attività svolta, per responsabilità personali e finalità istituzionali, affermano, il loro lavoro comporta necessariamente che la dipendenza del Ministerodebba essere regolamentato con una normativa speciale di settore adeguata e coerente. Tale normativa ...

AGI - Agenzia Italia

Se per tutto il pubblico impiego, come è noto, si è avuta da tempo la privatizzazione del rapporto di lavoro, avvicinando le regole che lo disciplinano a quelle valide per il settore privato, per tali ... Nel ricorso il personale giudiziario ha proposto al Giudice del Lavoro di essere considerato come appartenente all'ordinamento giudiziario. Per la peculiarità dell'attività svolta, per responsabilità ...