Campania, la protesta non si ferma: nuovo blocco in autostrada. Tensioni con la polizia (Di martedì 13 aprile 2021) La protesta degli ambulanti non si ferma. A una settimana dal blocco autostradale dell'A1 Napoli-Caserta, questa volta un gruppo di manifestanti ha preso d'assalto l'A30 Caserta-Salerno, all'altezza di Palma Campania. Bloccata la Caserta-Salerno: ambulanti in protesta Sono centinaia in questo momento i veicoli incollanti in direzione Caserta per la manifestazione degli ambulanti.

