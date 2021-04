Advertising

Paul20575939 : RT @lucianoghelfi: Ok del #governo alla presenza del pubblico al 25% allo Stadio Olimpico di #Roma per gli Europei di #Calcio #Euro2020. I… - TV7Benevento : Calcio: Vezzali, 'su vaccino a giocatori ad Europei verificheremo esigenze e protocolli Uefa'... - infoitsport : Europei di calcio, Vezzali scrive a Gravina: “Ok ai tifosi per almeno il 25 per cento di capienza degli stadi” - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Europei 2020: il governo dice sì al 25% di pubblico sugli spalti - tempoweb : C'è il sì del #governo, all'#Olimpico 18mila spettatori per il calcio d'inizio degli #Europei2021 #13aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vezzali

...del Governo Draghi almeno al 25% della capienza dello stadio Olimpico per gli Europei di. "Un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. Bravi il Governo e il sottosegretarioche ..."Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che non riguarda solo il, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma di un momento ...sport Valentina...(Juventus News 24) Gravina esulta dopo la lettera della Vezzali. "L'Italia e Roma ci sono ... ok del Governo alla Figc per la disputa delle partite a Roma degli Europei di calcio in programma dall'11 ...Roma, 13 aprile 2021 - E' arrivata il via libera dal Governo: semaforo verde alle quattro tappe romane degli Europei di Calcio di giugno-luglio che per la prima volta saranno in versione itinerante in ...